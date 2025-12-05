في أحدث التطورات حول العلاقة الأكثر شهرة في هوليوود، يبدو أن النجمة العالمية تايلور سويفت وخطيبها لاعب كرة القدم ترافيس كيلس يسيران بخطى ثابتة نحو إقامة زفاف فاخر، بعد تسريبات صحفية أفادت بأن سويفت دفعت مبلغاً كبيراً للحصول على موعد 13 يونيو 2026 في أحد أفخم قاعات الزفاف في رود آيلاند، رغم أن التاريخ كان محجوزاً مسبقاً.

وبحسب موقع "الصفحة السادسة" المتخصص بأخبار النجوم، اختارت سويفت الاحتفال في منتجع وفندق "بيت المحيط" في قرية ووتش هيل، والذي يبعد دقائق فقط عن قصرها الساحلي. وعندما تبين أن التاريخ الذي تفضله محجوز، قدّمت سويفت عرضاً سخياً لمالكة الحجز، ما دفع الأخيرة للتنازل عنه لصالح النجمة.

وجرى اختيار المكان لسعة ضيوفه، إذ يفوق عدد المدعوين ما يمكن لقصر سويفت استيعابه، كما ارتبط الرقم 13 بتاريخ طويل مع حياتها، إذ يزعم محللو لغة الأرقام أن تاريخ 6/13/26 يحمل دلالات رمزية تشير إلى انتقال مرحلة وبدء حياة جديدة للثنائي.

ويعد فندق "بيت المحيط" من أرقى الفنادق في أمريكا، تأسس عام 1868 وتم تجديده مع الحفاظ على طابعه الكلاسيكي، وهو الفندق الوحيد في رود آيلاند الحاصل على تصنيف AAA Five-Diamondو Forbes Five-Star، ويطل على المحيط الأطلسي مع شاطئ خاص يضمن الخصوصية للضيوف ويقدم مناظر خلابة تناسب صور الزفاف.

وفي السياق نفسه، كشفت التقارير أن وصيفات الشرف، بما في ذلك جيجي حديد وسيلينا غوميز، يخططن لسلسلة رحلات قبل الزفاف تشمل إيطاليا ونيويورك وناشفيل والبهاماس، لإتمام التحضيرات في أجواء مريحة، فيما ستستمر عطلة الزفاف من الجمعة حتى الأحد لضمان تجربة مميزة لا تُنسى للنجمة وعائلتها وأصدقائها.