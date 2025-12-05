يترقب عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم ما ستسفر عنه قرعة مونديال 2026 على مسرح «مركز كيندي للفنون الأدائية» في واشنطن والتي ستنطلق عند تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم (الجمعة)، وسط أمنيات عربية يتقدمهم منتخبنا الوطني السعودي بمهمة غير معقدة في دور المجموعات، وبعيداً عن المنتخبات الكبرى المرشحة للقب.



ويشهد حفل سحب القرعة رقماً قياسياً بحضور 64 دولة، أي أكثر من 30 في المائة من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يصر قادة كرة القدم على أن البطولة الأكبر أفضل.



وقام «فيفا» بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخباً، وحجز 42 منتخباً مقاعدهم قبل المراسم المعقدة، التي يتم فيها سحب الكرات التي تمثل الدول من أوعية مختلفة، وتوزيعها على المجموعات وفق قواعد تحدد من يذهب إلى أي مجموعة.



أما المنتخبات الـ22 الأخرى التي سوف توجد في حفل سحب القرعة، فسوف تخوض مباريات الملحقين الأوروبي، والعالمي، في مارس القادم، لتحديد المنتخبات الستة التي ستتأهل للمونديال.



وتقام 104 مباريات بدلاً من 64 في بطولة كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو القادمين، في 16 ملعباً بأمريكا الشمالية.



وستقام المباراة النهائية في ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد، نيوجيرسي، حيث سيكون هناك عرض خلال فترة استراحة ما بين الشوطين لأول مرة.



ويتأهل لدور الـ32 أصحاب أول مركزين في المجموعات الـ12، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث. وسيكون المنتخب المتوج بلقب البطولة قد خاض 8 مباريات.



وتنص إجراءات القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة «كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية» في الوعاء الأول، بينما ستوزَّع بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 على 4 أوعيةٍ حسبَ التصنيف العالمي الصادر 19 نوفمبر الماضي، وفق ما أعلنه «فيفا».



أما الكرتان المخصَّصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي، والكرات الأربع المخصَّصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي، فستكون ضمن الوعاء الرابع.



وضمَّ الوعاء الأول كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، وألمانيا.



أمَّا الوعاء الثاني، فظهرت فيه كرواتيا، المغرب، كولومبيا، الأوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، وأستراليا.



وفي الوعاء الثالث، دخلت النرويج، بنما، مصر، الجزائر، أسكتلندا، الباراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، وجنوب أفريقيا.



ويأتي في الوعاء الرابع الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة «أ، ب، ج، د» المتأهلة من الملحق الأوروبي، والمنتخبان «أ، ب» المتأهلان من الملحق العالمي.



وستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء الأول إلى المجموعات من الأولى إلى الـ 12، ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية 2 و3 و4.



وحرصًا على مبدأ توازن المنافسة، وحسبَ الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، شهدت عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي، وقيودًا خاصَّةً، تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبةً في جدول التصنيف العالمي، حيث سيتم سحب الأفضل تصنيفًا «إسبانيا ـ المركز الأول» و«الأرجنتين ـ المركز الثاني» بشكلٍ عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكلٍّ من «فرنسا ـ المركز الثالث» و«إنجلترا ـ المركز الرابع». ومن شأن هذا القيد تجنُّب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفًا قبل النهائي إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما.



أما بالنسبة للأوعية 2 و3 و4، فسيتم تحديد مركز كل منتخبٍ في المجموعة بناءً على نمطٍ مُعتمَدٍ، تم شرح تفاصيله في جدولٍ موجودٍ ضمن وثيقة إجراءات القرعة بحيث يضمن أن يُحدَّد مركز كل منتخبٍ داخل مجموعته استنادًا إلى الوعاء الذي سُحِب منه، وإلى المجموعة التي أوقعته فيها القرعة.



ومن حيث المبدأ، تنص القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخبٍ من الاتحاد القاري نفسه في مجموعةٍ واحدةٍ باستثناء «الأوروبي» الممثَّل بـ 16 منتخبًا.