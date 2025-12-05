أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، حضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب ورئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، القرعة النهائية لكأس العالم 2026، المقررة اليوم (الجمعة) في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية بالعاصمة واشنطن عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي.
وستكشف مراسم القرعة تشكيل 12 مجموعة من 4 منتخبات في أول نسخة تضم 48 منتخبًا، فيما تستعدّ 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستقبال ملايين المشجعين خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026م.
وتستضيف المكسيك 13 مباراة بينها المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو 2026 على ملعب مدينة مكسيكو، فيما تستضيف كندا 13 مباراة في أول استضافةٍ لها لكأس العالم، وتبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب تورونتو، وتستضيف الولايات المتحدة 78 مباراة تبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب لوس أنجلِس، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو 2026 في (نيويورك–نيوجيرسي).
The International Football Federation "FIFA" announced today the attendance of U.S. President Donald Trump, Canadian Prime Minister Mark Carney, and Mexican President Claudia Sheinbaum at the final draw for the 2026 World Cup, scheduled for today (Friday) at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. at 12:00 PM Eastern Time.
The draw ceremony will reveal the formation of 12 groups of 4 teams in the first edition featuring 48 teams, as 16 host cities in Canada, Mexico, and the United States prepare to welcome millions of fans from June 11 to July 19, 2026.
Mexico will host 13 matches, including the opening match on Thursday, June 11, 2026, at the Mexico City stadium, while Canada will host 13 matches in its first-ever World Cup hosting, starting with its opening match on Friday, June 12, 2026, at the Toronto stadium. The United States will host 78 matches, beginning with its opening match on Friday, June 12, 2026, at the Los Angeles stadium, with the tournament concluding with the final match on Sunday, July 19, 2026, in (New York–New Jersey).