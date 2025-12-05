أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، حضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب ورئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، القرعة النهائية لكأس العالم 2026، المقررة اليوم (الجمعة) في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية بالعاصمة واشنطن عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي.



وستكشف مراسم القرعة تشكيل 12 مجموعة من 4 منتخبات في أول نسخة تضم 48 منتخبًا، فيما تستعدّ 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستقبال ملايين المشجعين خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026م.



وتستضيف المكسيك 13 مباراة بينها المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو 2026 على ملعب مدينة مكسيكو، فيما تستضيف كندا 13 مباراة في أول استضافةٍ لها لكأس العالم، وتبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب تورونتو، وتستضيف الولايات المتحدة 78 مباراة تبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب لوس أنجلِس، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو 2026 في (نيويورك–نيوجيرسي).