أمرت هيئة محلفين في كاليفورنيا شركة جونسون آند جونسون بدفع 40 مليون دولار لامرأتين قالتا إن بودرة الأطفال الخاصة بالشركة، المعتمدة على التلك، تسببت في إصابتهما بسرطان المبيض.

تفاصيل غرامة الـ 40 مليون

ومنحت المحكمة في لوس أنجلوس 18 مليون دولار لمونيكا كينت، و22 مليون دولار لديبورا شولتز وزوجها، بعد أن خلصت إلى أن الشركة كانت تعلم منذ سنوات بمخاطر منتجاتها القائمة على التلك لكنها فشلت في تحذير المستهلكين.

وقبل محاولات الإفلاس، كان سجل الشركة مختلطاً في محاكمات التلك، إذ وصلت بعض الأحكام إلى 4.69 مليار دولار لنساء قلن إن البودرة تسببت في سرطان المبيض لديهن.

وفازت الشركة في بعض المحاكمات بشكل كامل، وتم تخفيض أحكام أخرى عند الاستئناف.

علاقات بودرة التلك بسرطان المبيض

وتشكل معظم الدعاوى ادعاءات بسرطان المبيض، أما الدعاوى التي تزعم أن التلك تسبب في سرطان نادر وقاتل يُدعى الميزوثيليوما (mesothelioma)، فتشكل نسبة أصغر من الادعاءات التي تواجهها جونسون آند جونسون.

وسبق للشركة تسوية بعض هذه الادعاءات، لكنها لم تبرم تسوية وطنية شاملة، مما دفع العديد من دعاوى الميزوثيليوما إلى المحاكمة في المحاكم الولائية خلال الأشهر الأخيرة.

أحكام تفوق 900 مليون دولار

وفي العام الماضي، تعرضت جونسون آند جونسون لأحكام كبيرة عدة في قضايا الميزوثيليوما، بما في ذلك حكم يفوق 900 مليون دولار (تحديداً 966 مليون دولار) في لوس أنجلوس في أكتوبر 2025.

وأكد نائب رئيس الشركة للشؤون القانونية إريك هاس، أن الشركة تخطط للاستئناف الفوري، متوقعاً الانتصار كما في الأحكام الشاذة السابقة.

رد جونسون آند جونسون

وتنفي الشركة وجود أسبستوس في منتجاتها أو ارتباطها بالسرطان، مشيرة إلى عدم دعم الادعاءات من قبل الجهات الصحية الأمريكية الرئيسية.

67 ألف دعوى قضائية

وتواجه جونسون آند جونسون أكثر من 67,000 دعوى قضائية من مدعين يقولون إنهم أصيبوا بالسرطان بعد استخدام بودرة الأطفال ومنتجات التلك الأخرى، وفقاً لسجلات المحاكم.

ويستمر الجدل حول سلامة التالك، مع استمرار المحاكمات رغم توقف الشركة عن بيع المنتجات القائمة على التلك في بعض الأسواق.