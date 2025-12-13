ألقت السلطات المصرية القبض على مدرب كرة قدم في المنصورة بعد تورطه في سلسلة جرائم صادمة بحق الأطفال داخل أكاديمية التدريب. المدرب البالغ من العمر 34 عاماً متهم بالاعتداء على 4 أطفال وتصويرهم بطريقة غير أخلاقية، إضافة إلى استغلال الأطفال الآخرين لتصوير مقاطع مخلة مقابل أموال بسيطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يحتفظ بنحو 300 مقطع فيديو تُظهر الأطفال وهم يقومون بأفعال غير لائقة، كما كان يبيع هذه المقاطع عبر الإنترنت لشخص آخر. وبحسب المعلومات، كان يرسل مقاطع مخلة للأطفال على هواتفهم ويغرّر بهم لتقليدها وتصوير أنفسهم، مقابل دفع 200 جنيه لكل طفل.

وانكشف الأمر بعد أن لاحظ الأهالي تغيّر سلوكيات أطفالهم وعثروا على محادثات مشبوهة بينهم وبين المدرب، فتقدموا ببلاغات فورية للأجهزة الأمنية، التي بدأت التحقيقات واستجواب المتهم.

وتأتي هذه القضية بعد سلسلة حوادث مماثلة في مصر، شملت اعتداءات جنسية على أطفال في مدارس خاصة بالقاهرة والإسكندرية، ما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة في حماية الأطفال من الاستغلال داخل المؤسسات التعليمية.