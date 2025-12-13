توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (السبت)، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والمدينة المنورة.
وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
«الأرصاد»: تعرف على حالة الطقس اليوم
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (السبت)، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والمدينة المنورة.
The National Center of Meteorology expected in its weather report for today (Saturday) that there will be thunderstorms accompanied by hail showers and active winds stirring up dust and sand in parts of the Riyadh and Eastern regions, as well as in parts of the Jazan, Asir, and Al-Baha regions, extending to the southern parts of the Makkah region. Light rain is also possible in parts of the Northern Borders, Al-Jouf, and Tabuk regions, while the conditions remain favorable for the formation of dense fog during the night and early morning hours in parts of those regions, as well as in parts of the Qassim, Hail, and Medina regions.
It was indicated that the surface wind movement over the Red Sea is northwesterly to northerly at a speed of 15-38 km/h in the northern and central parts, and southwesterly to northwesterly at a speed of 15-35 km/h, reaching up to 50 km/h with the formation of thunderstorm clouds in the southern part. The wave height will range from half a meter to one and a half meters, reaching over two meters with the formation of thunderstorm clouds in the southern part, and the sea condition will be light to moderate, becoming rough with the formation of thunderstorm clouds in the southern part.
Meanwhile, the surface wind movement over the Arabian Gulf is northwesterly to northerly at a speed of 12-35 km/h, reaching more than 50 km/h with the formation of thunderstorm clouds. The wave height will range from half a meter to one and a half meters, reaching over two and a half meters with the formation of thunderstorm clouds, and the sea condition will be from light to moderate, becoming rough with the formation of thunderstorm clouds.