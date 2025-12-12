رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة كميات هطول أمطار متفرقة شهدتها 5 مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرتها منطقة الرياض، إذ سجلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ12 ملم في محافظة شقراء.
وأوضح التقرير اليومي للوزارة عن كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن 24 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي رصدت من الساعة التاسعة صباح يوم أمس (الخميس)، حتى التاسعة من صباح اليوم (الجمعة)، هطول أمطار في مناطق الرياض، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، والجوف.
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في أشيقر - شقراء 5 ملم، وفي مزارع خروب - شقراء 3 ملم، فيما سجّلت المنطقة الشرقية 6 ملم في الخفجي، وفي حي الفيصلية - النعيرية 5.1 ملم، وفي منطقة حائل سجلت محطة حي الورود - الشنان 0.5 ملم، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية في مطار طريف 2.7 ملم، وفي الجراني - طريف 2 ملم، وفي منطقة الجوف سجلت محطة القريات 3.6 ملم، وسجلت عين الحواس - القريات 3.5 ملم.
The Ministry of Environment, Water, and Agriculture has recorded varying amounts of rainfall in 5 regions of the Kingdom over the past 24 hours, with the Riyadh region leading, as it recorded the highest rainfall amount of 12 mm in the Al-Shuqaiq Governorate.
The ministry's daily report on rainfall amounts across all regions of the Kingdom indicated that 24 hydrological and meteorological monitoring stations recorded rainfall from 9 AM yesterday (Thursday) until 9 AM today (Friday) in the Riyadh, Eastern, Hail, Northern Borders, and Al-Jawf regions.
The report clarified that the Riyadh region recorded 5 mm in Al-Ashiqar - Al-Shuqaiq, and 3 mm in Khurub Farms - Al-Shuqaiq, while the Eastern region recorded 6 mm in Al-Khafji, and 5.1 mm in Al-Faisaliyah - Al-Nairiyah. In the Hail region, the Al-Wurood - Al-Shanan station recorded 0.5 mm, while the Northern Borders region recorded 2.7 mm at Turaif Airport, and 2 mm in Al-Jarani - Turaif. In the Al-Jawf region, the Al-Qurayyat station recorded 3.6 mm, and Ain Al-Hawas - Al-Qurayyat recorded 3.5 mm.