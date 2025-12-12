رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة كميات هطول أمطار متفرقة شهدتها 5 مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرتها منطقة الرياض، إذ سجلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ12 ملم في محافظة شقراء.

وأوضح التقرير اليومي للوزارة عن كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن 24 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي رصدت من الساعة التاسعة صباح يوم أمس (الخميس)، حتى التاسعة من صباح اليوم (الجمعة)، هطول أمطار في مناطق الرياض، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، والجوف.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في أشيقر - شقراء 5 ملم، وفي مزارع خروب - شقراء 3 ملم، فيما سجّلت المنطقة الشرقية 6 ملم في الخفجي، وفي حي الفيصلية - النعيرية 5.1 ملم، وفي منطقة حائل سجلت محطة حي الورود - الشنان 0.5 ملم، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية في مطار طريف 2.7 ملم، وفي الجراني - طريف 2 ملم، وفي منطقة الجوف سجلت محطة القريات 3.6 ملم، وسجلت عين الحواس - القريات 3.5 ملم.