أثار المدير الفني لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025 حلمي طولان جدلاً واسعاً بعد نشر رسائل عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، وذلك عقب خروج المنتخب من دور المجموعات.

وكتب طولان رداً على الهجوم ضده: «لست أنا من يحتاج إلى تأديب وتهذيب، والكل يعلم من هو في حاجة إلى ذلك».

وأضاف: «لن تستطيعوا إرهابي، فأنا في حماية رئيس جمهورية مصر العربية، وأطلب مقابلته».

سبب اعتذار حسام حسن.. وتولي طولان

وكان المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن قد اعتذر عن المشاركة في كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بسبب ارتباطه بالتحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير القادم.

وبناءً على ذلك، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة قيادة المنتخب في كأس العرب إلى عضو اللجنة الفنية حلمي طولان، مع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين من الصف الثاني.

نتائج مخيبة وردود فعل غاضبة

وقدم المنتخب المصري أداءً ضعيفاً في البطولة، إذ تعادل بصعوبة أمام الكويت والإمارات بنتيجة (1-1)، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام الأردن بـ3 أهداف دون رد في الجولة الثالثة.

وأثارت النتائج غضب الجماهير ووسائل الإعلام، التي شنت هجوماً لاذعاً على اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين.