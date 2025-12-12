كشف رصد أجرته «عكاظ»، تراجع القيمة السوقية لكافة الأسهم والوحدات للشركات والصناديق المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» إلى 8.91 تريليون ريال، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية للشركات والصناديق المدرجة خلال أسبوعين فقط نحو 135.39 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 1.5%.

كسر 9 تريليونات

أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بنهاية تداولاته الأسبوعية قبل أسبوعين، وتحديداً يوم 27 نوفمبر، عند مستوى 10.640.65 نقطة، فيما أغلق المؤشر بنهاية جلساته هذا الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر عند مستوى 10.715.98، ورغم أن مؤشر سوق الأسهم ارتفع في أسبوعين بما يعادل 75.33 نقطة، إلا أن سبب التراجع يعود لارتباط المؤشر بقيمة الأسهم «الحرة» فقط، ولا يرتبط بالقيمة السوقية الإجمالية للشركات، إضافة لوجود سقف أعلى للشركات العملاقة في تغيير المؤشر بما لا يتجاوز حجم الشركة الواحدة 15% من قيمة المؤشر، فيما تبلغ قيمة شركة أرامكو نحو 35% من إجمالي قيمة المؤشر، بما يقصر تأثيرها على حركة «تاسي»، وكانت القيمة السوقية لشركة أرامكو قد تراجعت في أسبوعين نحو 176.66 مليار ريال، بعد أن كانت قيمة السهم 24.63 ريال قبل أسبوعين، فيما انخفضت قيمته إلى 23.9 بنهاية تداولاته هذا الأسبوع.

استثنى رصد «عكاظ» القيمة السوقية لشركات «شري» و«الأندية للرياضة» و«سي جي إس»، نظراً لإدراجها خلال الأسبوعين الماضيين، إذ شمل الرصد كافة الشركات المدرجة سابقاً البالغ عددها 262 شركة، وتبلغ القيمة السوقية للشركات المستثناة نحو 2.76 مليار ريال.

التراجع اليومي

وعلى المستوى اليومي، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم على تراجع بضغط من أسهم 176 شركة.

وأغلق مؤشر «تاسي» بجلسة اليوم على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.09%، ليفقد 10.18 نقطة.

وشهدت آخر جلسات الأسبوع تراجع أسهم 176 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 68 شركة، فيما استقرت أسهم 21 شركة، إذ تضم السوق 265 شركة وصندوقاً.

وتصدّر سهم «تبوك الزراعية» الأسهم الخاسرة بتعاملاته اليومية، بنسبة 5.68%، ليغلق السهم عند مستوى 8.14 ريال؛ وذلك بالتزامن مع رفض الجمعية العمومية للشركة تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.