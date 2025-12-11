ماذا قال التركي باريش أردوتش عن شيرين عبد الوهاب وظافر العابدين؟

أكد الفنان التركي باريش أردوتش أن هناك فكرة مشروع سينمائي سيجمعه بالفنان التونسي ظافر العابدين، بالإضافة إلى الحديث عن سر حبه وسماع صوت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.



سر حبه لشيرين عبد الوهاب

وأعرب باريش أردوتش في تصريحات تلفزيونية على هامش وجوده بإحدى الفعاليات في دبي، عن إعجابه بالمطربة شيرين عبدالوهاب، مشيدًا بنبرة صوتها التي يجدها مريحة ويستمتع بسماع أغانيها باستمرار، موضحًا أنه من المعجبين بأعمالها وأن أغانيها حاضرة دائمًا في قائمته الموسيقية.



تجارب سابقة تفتح أبواباً جديدة

كما أضاف أردوتش أنه سعيد بخوضه تجارب تعاونية سابقة مع عدد من الفنانين العرب، من بينهم ظافر العابدين ورزان جمال، مؤكدًا أن هذه التجارب فتحت له أبوابًا جديدة في المنطقة وأتاحت له فرصة التعرف على جمهور أوسع.



تعاون مرتقب مع ظافر العابدين

وكشف أردوتش وجود جلسة تصوير قادمة تجمعه بظافر العابدين، إلى جانب فكرة مشروع سينمائي يجمعهما، مشددًا على أن الموعد لم يحدد بعد، لكنه متحمس للفكرة والتعاون المرتقب الذي سيكون مفاجأة.

نجاح ملفت في آخر الأعمال

وكان حقق باريش أردوتش نجاحًا ملحوظاً في فيلم «السيد المرعب»، الذي يجمع بين الأكشن والدراما، ويروي قصة قاتل محترف يواجه صراعات شخصية بعد وقوعه في الحب، مما يثير سلسلة من الأحداث المشوقة والمليئة بالتحديات.

آخر أعمال ظافر العابدين

بينما يعرض بالوقت الحالي لظافر عابدين في سينمات جميع الوطن العربي والخليج العربي فيلم «السلم والثعبان 2» بطولة عمرو يوسف تأليف وإخراج طارق العريان وشارك في العمل: أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وآخرون.