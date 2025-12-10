سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات الأمطار في المملكة بـ133,2 مليمتر في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كمياتٍ متفرقة من الأمطار، فيما سجّل حي البساتين بجدة 84,4 مليمتر، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي 72,2 مليمتر، وحي الربوة بجدة 2.50 مليمتر، وحي بني مالك بجدة 19,2 مليمتر.
101 محطة رصد
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 101 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).
وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الحدود الشمالية (52,9) ملم في مطار رفحاء، و(42,2) ملم في مطار عرعر، و(23,5) ملم في رفحاء، و(17,2) ملم في عرعر، فيما سجّلت الشنان في منطقة حائل (22,9) ملم، والروضة بحائل (18,8) ملم، وحي الورود بالشنان (16,9) ملم، ومزارع شركة نادك ببقعاء (10,2) ملم، والشيحية ببقعاء (9,5) ملم، وسجّلت منطقة تبوك (16,8) ملم في الفارعة بالوجه، و(11,2) ملم في مركز جريش الأمني بتيماء، و(3,2) ملم في العمود بضباء، و(2,2) ملم في شواق بضباء.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم (11,5) ملم في المذنب، و(10,5) ملم في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، و(9,5) ملم في شري ببريدة، و(9,0) ملم في عيون الجواء، و(8,6) ملم في قبة بالأسياح، و(7,8) ملم في الفويلق بالبكيرية، بينما سجّلت أبو ضباع بوادي الفرع في منطقة المدينة المنورة (10,0) ملم، و(9,2) ملم في شارع المندسة العام بالمدينة، و(6,6) ملم في وادي الفرع، و(5,4) ملم في الهندية بوادي الفرع.
وسجّلت المنطقة الشرقية (6,4) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و(5,1) ملم في حفر الباطن، و(3,4) ملم في مطار القيصومة بحفر الباطن، كما سجّلت الزلفي في منطقة الرياض (3,7) ملم، وعلقة بالزلفي (3,0) ملم، وروضة السبلة بالزلفي (1,0) ملم، فيما سجّلت منطقة الجوف (2,0) ملم في عين الحواس بالقريات، و(1,1) ملم في طلعة عمار بسكاكا، و(1,0) بالقريات.
The Makkah region recorded the highest rainfall amount in the Kingdom at 133.2 millimeters in King Abdullah Sports City in Jeddah, among 9 regions that experienced scattered rainfall. The Al-Basatin neighborhood in Jeddah recorded 84.4 millimeters, King Abdulaziz International Airport 72.2 millimeters, the Al-Rabwa neighborhood in Jeddah 2.50 millimeters, and the Bani Malik neighborhood in Jeddah 19.2 millimeters.
101 Monitoring Stations
According to the daily report from the Ministry of Environment, Water, and Agriculture regarding rainfall amounts in all regions of the Kingdom, 101 hydrological and climatic monitoring stations recorded rainfall in the regions of (Riyadh, Makkah, Madinah, Qassim, Eastern Province, Tabuk, Hail, Northern Borders, and Al-Jouf) over the past 24 hours.
The report clarified that the Northern Borders region recorded (52.9) mm at Rafha Airport, (42.2) mm at Arar Airport, (23.5) mm in Rafha, and (17.2) mm in Arar, while Al-Shanan in Hail recorded (22.9) mm, Al-Rawda in Hail (18.8) mm, Al-Wurood neighborhood in Al-Shanan (16.9) mm, farms of Nadec Company in Buqayq (10.2) mm, Al-Shihiya in Buqayq (9.5) mm, and the Tabuk region recorded (16.8) mm in Al-Far'ah in Al-Wajh, (11.2) mm at the security center in Tima, (3.2) mm in Al-‘Ula in Dhuba, and (2.2) mm in Shawaq in Dhuba.
The report indicated that the Qassim region recorded (11.5) mm in Al-Mudhnib, (10.5) mm at Prince Nayef bin Abdulaziz Airport, (9.5) mm in Shari in Buraidah, (9.0) mm in Uyun Al-Jawa, (8.6) mm in Quba in Al-Asyah, and (7.8) mm in Al-Fawailiq in Al-Bukayriyah. Meanwhile, Abu Daba' in Wadi Al-Far' in the Madinah region recorded (10.0) mm, (9.2) mm on Al-Mundasa Street in the city, (6.6) mm in Wadi Al-Far', and (5.4) mm in Al-Hindiya in Wadi Al-Far'.
The Eastern Province recorded (6.4) mm at the airbase in Hafr Al-Batin, (5.1) mm in Hafr Al-Batin, and (3.4) mm at Al-Qaisumah Airport in Hafr Al-Batin. Al-Zulfi in the Riyadh region recorded (3.7) mm, Al-Alaq in Al-Zulfi (3.0) mm, and Al-Sabalah in Al-Zulfi (1.0) mm, while the Al-Jouf region recorded (2.0) mm in Ain Al-Hawas in Al-Qurayyat, (1.1) mm in Tal'at Ammar in Sakaka, and (1.0) mm in Al-Qurayyat.