أيّدت محكمة العمل في أليكانتي، قرار شركة إسبانية متخصصة في خدمات الشحن السريع، بفصل موظفة بدون تعويض، بعد أن اعتادت الوصول إلى مقر العمل قبل بدء الدوام بنحو 30 و45 دقيقة، رغم التحذيرات المتكررة من الإدارة.

وتفصيلاً، اعتبرت المحكمة أن تصرف الموظفة يمثل سوء سلوك جسيم يتضمن مخالفةً للأوامر، واستغلالاً غير مشروع لنظام الحضور والانصراف، وانتهاكاً للثقة المهنية.

وأوضحت المحكمة، أن المشكلة لم تكن في وصول الموظفة المبكر نفسه، بل في كونها تصل قبل بدء العمل الرسمي، حيث لا يمكنها أداء مهماتها بشكل مستقل، أي أن الحضور المبكر لا يفيد الشركة ولا توجد مهمات قبل الموعد الرسمي، مما خلق توتراً بين الزملاء وأربك سير العمل.