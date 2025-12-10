كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة تعمل على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060، من خلال ضخّ تريليون دولار استثمارات في البنية التحتية على المدى المتوسط.



وأضاف الفالح خلال مؤتمر التمويل التنموي 2025، أنه من المقدر أن يقوم القطاع الخاص بتمويل نحو 40% من إجمالي هذه الاستثمارات، ما يعادل 400 إلى 500 مليار دولار.



وأوضح أن هذه السيولة الاستثمارية ستتدفق عَبْر قنوات متعددة، أبرزها برامج الخصخصة، ومشروعات وزارة الطاقة، ومبادرات شركات وطنية، وفي مقدمتها أكوا باور، إضافة إلى توسع أرامكو في إنتاج وتسويق الهيدروجين الأزرق عالمياً.



وذكر أن السعودية تقترب من تحقيق هدفها بأن تصبح في المركز 15 كأكبر اقتصاد في العالم.



وبيّن أن السعودية تعتبر سوقاً ذا جودة عالية، لافتاً إلى أن من يعمل في السعودية يحصل على سوق كبير وهو ما يعتبر مهماً.