تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال تعاملاته اليوم (الأربعاء)، مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.



وانخفض المؤشر -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 99.157 نقطة.



وارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1636 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بالوتيرة ذاتها إلى 1.3308 دولار، فيما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 156.79 ين.



ويتوقع المستثمرون احتمالية بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».



فيما يترقب المستثمرون تصريحات «جيروم باول» رئيس الفيدرالي وتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب انتهاء الاجتماع، لمعرفة آفاق السياسة النقدية في العام القادم.