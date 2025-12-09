أصدر مطار الملك عبدالعزيز عبر حسابه على موقع X بيانا طالب فيه المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.
وجاء في تغريدته: نظرا لحالة الطقس التي قد تؤثر على الرحلات الجوية.. نأمل من المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.
مطار الملك عبدالعزيز يصدر تنبيهاً للمسافرين بسبب الحالة الجوية
9 ديسمبر 2025 - 15:52 | آخر تحديث 9 ديسمبر 2025 - 15:52
--:--
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة)
أصدر مطار الملك عبدالعزيز عبر حسابه على موقع X بيانا طالب فيه المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.
King Abdulaziz Airport issued a statement via its account on X, urging travelers to contact airlines to confirm updates on flight schedules.
In its tweet, it stated: Due to the weather conditions that may affect flights, we hope travelers will contact airlines to confirm updates on flight schedules.