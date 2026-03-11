أكد مدرب القادسية رودجرز، أن مواجهة فريقه أمام الأهلي في الجولة 26 من منافسات دوري روشن للمحترفين، تمثل اختبارًا مهمًا لمواصلة النسق التصاعدي الذي يقدمه الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على أن المباراة ليست حاسمة في مسار الموسم، موضحًا أن الأهلي يعد من أبرز فرق الدوري هذا الموسم، وقال: «الأهلي فريق مميز وهو من أفضل فرق الدوري ومواجهتنا تمثل فرصة جيدة لمواصلة الوتيرة العالية التي نعمل عليها»، وأضاف: «نحترم دائمًا الخصوم الذين نواجههم، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم»، وأشار مدرب القادسية إلى أن الفريقين يمتلكان عناصر مميزة، وعن أهمية المباراة في سباق الدوري، شدد رودجرز على أن الطريق ما زال طويلًا، مضيفًا:



«لا توجد مباراة حاسمة في هذه المرحلة، ما زال أمامنا 9 جولات، وهدفنا هو الفوز في كل مباراة والمواجهة مهمة لكنها ليست مصيرية»، وبيّن أن الجهاز الفني يركز على التحضير الكامل للمباراة، حيث قال: «جميع اللاعبين في جاهزية تامة، وما زال لدينا تمرينان مهمان قبل اللقاء»، وأكد رودجرز أن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد في حسم المباريات، وقال: «لدينا عدة مصادر للتسجيل، والمسؤولية لا تقع على المهاجمين فقط في حسم المواجهات»، مشدداً على أهمية التوازن التكتيكي داخل الملعب، وختم حديثه بالإشادة بتجربته في الدوري السعودي، مؤكدًا إعجابه بمستوى اللاعبين والبنية التحتية، وقال: «أنا متفاجئ بكل ما رأيته في الدوري. المنشآت مميزة للغاية، وأنا منبهر بسلوك اللاعبين السعوديين والجودة الموجودة في المسابقة».