صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.
11 مارس 2026 - 23:29 | آخر تحديث 11 مارس 2026 - 23:29
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 3 ballistic missiles launched towards Prince Sultan Air Base were intercepted and destroyed.