صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.
11 مارس 2026 - 21:36 | آخر تحديث 11 مارس 2026 - 21:36
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that a drone was intercepted and destroyed in the Empty Quarter heading towards the Shaybah field.