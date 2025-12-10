ارتفعت عوائد السندات العالمية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2009، وسط مخاوف من قرب انتهاء دورات خفض أسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية لاقتصادات رئيسية.



وارتفع مؤشر «بلومبيرغ» لعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل لأعلى مستوياته في 16 عاماً، في ظل تراجع توقعات الأسواق لتيسير المركزي الأوروبي لسياسته النقدية، بينما يراهن المستثمرون على رفع شبه مؤكد للفائدة في اليابان هذا الشهر، إضافة إلى زيادتين بربع نقطة مئوية في أستراليا خلال العام القادم.



ورغم التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة اليوم، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها خلال عدة أشهر، مدفوعة بنظرة أكثر حذراً تجاه مسار السياسة النقدية والتضخم والانضباط المالي.



ويأتي هذا بعدما صعد مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر، أي نحو نقطة مئوية فوق الهدف الرسمي، فيما بدأت مخاوف بشأن استقلالية الرئيس القادم للفيدرالي تضيف علاوة مخاطر إلى منحنى عوائد السندات، فضلاً عن تأثير الاقتراض الحكومي لتمويل عجز الموازنة الأمريكية البالغ 1.8 تريليون دولار.