رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط هذا العام، وقالت إن سياسة إنتاج «أوبك بلس» واستمرار الصين في تكوين المخزونات سيحدّان من انخفاض الأسعار في الأشهر القادمة.



وحسب تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل، سيبلغ متوسط أسعار خام برنت 68.91 دولار للبرميل هذا العام، بارتفاع 0.2% عن التوقعات السابقة، كما تتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط الخام الأمريكي 65.32 دولار (+0.3%).



وتتوقع الإدارة استمرار ارتفاع مخزونات النفط العالمية حتى عام 2026، على أن ينخفض سعر خام برنت إلى متوسط 55 دولارًا للبرميل في الربع الأول من عام 2026، وأن يبقى قريبًا من هذا السعر لبقية العام القادم.



ورفعت توقعاتها لإنتاج النفط في أمريكا لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل ليصل متوسطه إلى 13.61 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، إلا أنها خفضت توقعاتها لإجمالي الإنتاج في عام 2026 بمقدار 50 ألف برميل ليصل إلى 13.53 مليون برميل يومياً.



وارتفعت توقعات إنتاج النفط العالمي بنسبة 0.2% عند 106.2 مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي، مع زيادة تقديرات الإدارة لإنتاج «أوبك بلس» بنسبة 0.3% عند 43.7 مليون برميل يوميًا.



وأظهر تقرير شهر ديسمبر، انخفاض توقعات الإدارة بشأن استهلاك النفط العالمي بنحو 0.2%، حيث من المتوقع ارتفاعه إلى 103.9 مليون برميل يوميًا هذا العام، من 102.8 مليون برميل يوميًا العام الماضي.