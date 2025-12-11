أظهرت إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المنتجات الغذائية في المملكة، سواء النباتية أو الحيوانية، مقارنة بالعام السابق. وتشير البيانات إلى تقدم واضح في قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق، مع تحقيق نسب تجاوزت 100% في عدة أصناف.

كما سجلت الخضراوات مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، حيث وصلت النسبة إلى 105% للباذنجان، و102% للبامية، و101% للخيار، فيما حققت الكوسة اكتفاءً كاملًا بنسبة 100%. كما اقتربت بعض الأصناف الأخرى من هذا المستوى، مثل البطيخ بنسبة 98%، والقرع 94%، والبطاطس 93%. بالمقابل، بقيت بعض المنتجات عند نسب أقل، مثل الطماطم 83%، والفلفل 78%، والبصل 72%، والشمّام 66%.

وفي الفواكه، حقق التمر أعلى معدل اكتفاء ذاتي على مستوى الفئة، مسجلًا 121%، بينما بلغ الاكتفاء الذاتي من التين 99%، ومن العنب 65%، ومن المانجو 55%. كما سجلت أصناف مثل الليمون والخوخ والرمان نسبًا تراوحت بين 25% و46%.

أما في المنتجات الحيوانية، فجاء الروبيان في المقدمة بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 149%، تليه منتجات الألبان بنسبة 131%. وبلغ الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة 103%. وفي قطاع اللحوم، سجلت لحوم الدواجن 72%، واللحوم الحمراء 62%، والأسماك 52%.

كما كشفت الإحصاءات نصيب الفرد من المنتجات الغذائية لعام 2024؛ إذ بلغ متوسط استهلاك الفرد من الأرز 52.1 كيلوجرام سنويًا، وهو الأعلى بين المنتجات النباتية. وجاء التمر ثانيًا بنحو 35.8 كيلوجرام. وبلغ استهلاك الفرد من البصل 20.5 كيلوجرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوجرام، بينما تراوح استهلاك الفواكه الشائعة مثل الموز والبرتقال حول 12 كيلوجرامًا.

وفي المنتجات الحيوانية، بلغ استهلاك الفرد السنوي من الحليب 70.3 لتر، ومن لحوم الدواجن 46.9 كيلوجرام، إضافة إلى 235 بيضة للفرد خلال العام.

وتعكس هذه المؤشرات تقدّم المملكة في تعزيز أمنها الغذائي عبر زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يرفع قدرة القطاعات الزراعية والحيوانية على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل مستدام.