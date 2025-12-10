أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في (5 ديسمبر)، حيث انخفضت بمقدار (1.8 مليون برميل) إلى (425.7 مليون برميل)، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنحو (2.3 مليون برميل).

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار (308 آلاف برميل)، بينما انخفض استهلاك المصافي للخام بمقدار (16 ألف برميل يوميًا)، مع ارتفاع معدلات التشغيل إلى (94.5%).

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار (6.4 مليون برميل) لتصل إلى (220.8 مليون برميل)، متجاوزة توقعات ارتفاع بنحو (2.8 مليون برميل).

وفي المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – وتشمل الديزل وزيت التدفئة – بمقدار (2.5 مليون برميل) إلى (116.8 مليون برميل)، مقارنة بتوقعات زيادة قدرها (1.9 مليون برميل).

كما زادت صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار (212 ألف برميل يوميًا) ليصل إلى (2.6 مليون برميل يوميًا).