أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في (5 ديسمبر)، حيث انخفضت بمقدار (1.8 مليون برميل) إلى (425.7 مليون برميل)، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنحو (2.3 مليون برميل).
وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار (308 آلاف برميل)، بينما انخفض استهلاك المصافي للخام بمقدار (16 ألف برميل يوميًا)، مع ارتفاع معدلات التشغيل إلى (94.5%).
كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار (6.4 مليون برميل) لتصل إلى (220.8 مليون برميل)، متجاوزة توقعات ارتفاع بنحو (2.8 مليون برميل).
وفي المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – وتشمل الديزل وزيت التدفئة – بمقدار (2.5 مليون برميل) إلى (116.8 مليون برميل)، مقارنة بتوقعات زيادة قدرها (1.9 مليون برميل).
كما زادت صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار (212 ألف برميل يوميًا) ليصل إلى (2.6 مليون برميل يوميًا).
The U.S. Energy Information Administration announced that crude oil inventories fell during the week ending on December 5, decreasing by 1.8 million barrels to 425.7 million barrels, while expectations indicated a decline of about 2.3 million barrels.
The administration reported that crude inventories at the Cushing, Oklahoma hub rose by 308,000 barrels, while refinery consumption of crude decreased by 16,000 barrels per day, with operating rates increasing to 94.5%.
Data also showed that gasoline inventories rose by 6.4 million barrels to 220.8 million barrels, exceeding expectations of an increase of about 2.8 million barrels.
In contrast, distillate stocks – which include diesel and heating oil – increased by 2.5 million barrels to 116.8 million barrels, compared to expectations of an increase of 1.9 million barrels.
Net U.S. crude oil imports also increased by 212,000 barrels per day to reach 2.6 million barrels per day.