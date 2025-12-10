أعلن بول بوغبا، نجم كرة القدم الدولي الفرنسي وبطل العالم، عن استثماره في فريق سباق الجِمال السعودي نادي الهبوب، ليصبح شريكًا وسفيرًا رسميًا للفريق الذي يُعتبر أول فريق محترف للجِمال في العالم بحسب منظميه، ويطمح إلى تحويل رياضة الجِمال التقليدية إلى نشاط احترافي بمعايير عالمية، مع رعاية طبية وحماية للحيوانات وتبني تقنيات سباق حديثة.



وشدد بوغبا في بيان على أنه «متحمس جدًا للانضمام إلى نادي الهبوب منذ أن تحدثت مع مؤسسي الفريق، إذ شعرت بشغفهم ورؤيتهم وحبهم الحقيقي لهذه الرياضة... شعرت أن هذه الفرصة مختلفة، وتعني الثقافة والإرث والقصص التي تستحق أن تُروى».



إلى جانب كونه شريكًا، فإن بوغبا سيلعب دورًا إعلاميًا وإستراتيجيًا لنشر فكرة سباق الجِمال عالميًا، مع رغبته في أن تخرج الرياضة من الإطار المحلي إلى جمهور أوسع حول العالم.