أكد لاعب المنتخب السعودي مراد هوساوي جاهزية الأخضر لمواجهة المنتخب الفلسطيني، مشددًا على أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو هدفه بالوصول إلى المباراة النهائية، وأن مواجهة الغد تمثل محطة مهمة في مسار البطولة.



وقال هوساوي في المؤتمر الصحافي: «إن شاء الله ستكون مباراة جيدة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لها، نسعى للتأهل ونتقدم خطوة بخطوة نحو النهائي».



وأعرب اللاعب عن فخره بفرصة تمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ذلك يعد حلماً لكل لاعب: «شعور جميل تمثيل المنتخب، وطموح أي لاعب أن يمثل وطنه، والحمد لله أن هذه الفرصة وصلت لي».



وأضاف هوساوي، أن التحفيز داخل المعسكر يشكل عنصرًا أساسيًا في جاهزية الفريق: «نملك مدربًا يحفزنا في كل ثانية وكل دقيقة، ولدينا أيضًا في المنتخب لاعبون أصحاب خبرة. نحن جاهزون للمباراة، وحريصون على تطبيق كل ما يطلبه منا المدرب».



وختم حديثه بالتأكيد على عزيمة اللاعبين: «بإذن الله نكسب المنتخب الفلسطيني ونواصل مشوارنا في البطولة».