أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير القادم.

وتصدر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ومهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش قائمة منتخب مصر لخوض البطولة القارية.

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد (زيزو) - محمود حسن (تريزيجيه) - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل.

حلم الثامنة

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، وكان آخر تتويج عام 2010 تحت قيادة المدير الفني الأسطوري حسن شحاتة.

ويطمح حسام حسن (العميد) في قيادة المنتخب المصري نحو استعادة الأمجاد وإضافة البطولة الثامنة إلى خزائن الكرة المصرية.