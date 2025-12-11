يشير أخصائي الأورام، الدكتور أندريه نيفيدوف، إلى أن تدخين الشيشة يعد من العادات شديدة الخطورة على الصحة العامة، رغم الاعتقاد السائد بأنها أكثر أماناً من السجائر. ويوضح أن هذا التصور الخاطئ منتشر على نطاق واسع، لكنه لا يستند إلى أساس علمي.

ويشرح الدكتور أن تمرير الدخان عبر الماء لا يؤدي إلى تصفية المواد السامة أو تقليل ضررها، بل يبقى محتواها من النيكوتين والمواد المسرطنة مرتفعاً بشكل كبير. ويضيف: «في جلسة شيشة واحدة، قد يستنشق الشخص كمية من النيكوتين تعادل ما يوجد في 50 إلى 100 سيجارة»، ما يضع الجسم تحت عبء كبير من السموم، ويؤثر مباشرة على القلب، والأوعية الدموية، والجهاز العصبي.

تأثيرات صحية متعددة

ينبه الدكتور إلى أن النيكوتين الناتج عن تدخين الشيشة يصل إلى الجسم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء القلب، إلى جانب التأثيرات السلبية على الجهاز التناسلي. وتشير الدراسات إلى أن تدخين الشيشة يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى 5 أضعاف، مقارنة بغير المدخنين.

مواد مسرطنة تهاجم الجسم بالكامل

يحذر الدكتور من أن دخان الشيشة يحتوي على أكثر من 80 مادة سامة، من بينها مركبات مسرطنة تؤثر مباشرة على الحمض النووي لخلايا الرئة، مما يؤدي إلى اضطراب عملية الانقسام الخلوي وتحفيز التغيرات السرطانية. وتشمل الأعضاء المتأثرة الأخرى: الفم، والحنجرة، والمعدة، والمريء، حيث تتعرض هذه الأنسجة لتلامس مباشر مع الدخان وجزيئاته الضارة.

ويضيف أن المواد السامة تنتقل عبر مجرى الدم وتصل إلى أعضاء أخرى، مثل المثانة، ما يجعلها عرضة لتراكم السموم وتزايد خطر السرطان.