يواصل نادي برشلونة الإسباني التقدم في سباق التعاقد مع مهاجم النادي الأهلي المصري الشاب حمزة عبد الكريم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة بات قريباً من ضم اللاعب، إذ من المتوقع أن يلتحق بفريق الرديف في يناير القادم، في حال سارت المفاوضات كما هو مخطط لها.

إصابات تدفع برشلونة لتدعيم الهجوم

وأوضحت الصحيفة أن فريق الرديف في برشلونة يعاني من غيابات كثيرة في الخط الأمامي، ما دفع النادي لتسريع خطواته لإتمام الصفقة خلال سوق الشتاء.

موهبة لفتت الأنظار

وشارك عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عاماً في نوفمبر الماضي، حيث سجل هدفين في مرمى هايتي وفنزويلا.

وبحسب تقارير الكشافين، يتمتع اللاعب بحضور قوي داخل منطقة الجزاء، ويُعد مهاجماً صريحاً كلاسيكياً يمتاز بدقة التسديد وقدرته على استغلال الفرص.

ويحظى اللاعب باهتمام بايرن ميونيخ وميلان وأولمبيك ليون، لكن برشلونة يتقدم في سباق التعاقد وينتظر موقف الأهلي المصري بشأن إتمام الصفقة.

أرقام اللاعب والقيمة السوقية

وخاض عبد الكريم 19 مباراة بقميص منتخب مصر تحت 17 عاماً، سجل خلالها 12 هدفاً، كما ظهر مرتين مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم الشاب 100 ألف يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت».