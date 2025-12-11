تغلب أرسنال الإنجليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق نوني مادويكي، بعد أن تسلم الكرة في منتصف الملعب وتوغل بها قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك.

وواصل مادويكي تألقه مضيفاً الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 47، حيث قابل عرضية من الجبهة اليسرى بضربة رأسية سكنت المرمى بسهولة، وسط غياب التغطية الدفاعية من لاعبي كلوب بروج.

وسجل غابرييل مارتينيلي الهدف الثالث لـ«المدفعجية» في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في صدارة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، متفوقاً بثلاث نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الـ31 بعد تلقيه الهزيمة الرابعة في البطولة القارية هذا الموسم.