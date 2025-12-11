تُوج فلامينغو البرازيلي بلقب كأس الأمريكيتين بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب «أحمد بن علي» في قطر، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

سجل اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا ثنائية الفريق البرازيلي في الدقيقتين 15 و71، بينما وقع جورجي سانشيز راموس على هدف كروز أزول الوحيد قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

بهذا الفوز، ضرب فلامينغو موعداً مع بيراميدز المصري على لقب «كأس التحدي» يوم السبت القادم على ملعب «أحمد بن علي»، وسيتأهل الفائز لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس «إنتركونتيننتال» يوم 17 ديسمبر الجاري.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققاً لقب «كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ» ضمن البطولة نفسها.