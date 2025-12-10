أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عن مواجهات اعتُبرت سهلة لعملاقي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، حيث سيواجه كل منهما فرقًا من الدرجة الثالثة، ما يمهد الطريق أمام الناديين لتجاوز هذا الدور دون صعوبات كبيرة والمضي قدمًا في المنافسة على اللقب.



ووفقًا لنتائج القرعة التي أجريت الثلاثاء، سيواجه ريال مدريد فريق تالافيرا دي لا رينا، بينما يلتقي برشلونة حامل اللقب مع جوادالاخارا. وسيخوض الناديان المباراتين خارج أرضيهما، على ملاعب الفريقين المنافسين، وفق نظام البطولة الذي يمنح الفرق الأقل تصنيفًا فرصة لاستضافة المواجهات.



ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة الأندية الكبرى التي بدأت رحلتها في كأس السوبر الإسباني، بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد.



وجاءت نتائج القرعة بشكل كامل على النحو التالي:



أورينسي (درجة ثالثة) × أتلتيك بلباو



أتلتيكو باليريس (درجة ثانية) × أتلتيكو مدريد



تالافيرا دي لا رينا (درجة ثالثة) × ريال مدريد



جوادالاخارا (درجة ثالثة) × برشلونة



ريال مورسيا × ريال بيتيس



إلدينسي × ريال سوسيداد



بورغوس × خيتافي



كولتورال ليونيسا × ليفانتي



إيبار × إلتشي



ديبورتيفو دي لا كورونيا × ريال كايوركا



سانتاندير × فياريال



سبورتينغ خيخون × فالنسيا



هويسكا × أوساسونا



غرناطة × رايو فايكاو



ألباسيتي × سيلتا فيغو



ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية



تأتي هذه المواجهات في سياق سعي الأندية الكبرى لتأكيد تفوقها منذ المراحل المبكرة للبطولة، فيما تحظى الفرق الأقل تصنيفًا بفرصة لإثبات نفسها وإحداث مفاجآت محتملة، وفقًا لطبيعة مباريات كأس ملك إسبانيا التي تقام من مباراة واحدة فقط على أرض الفريق الأقل تصنيفًا.