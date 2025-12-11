علق الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل، على احتمالية انتقال نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى دوري روشن.

وقال مغربل في كلمته خلال منتدي «قمة كرة القدم العالمية» في الرياض: «محمد صلاح مرحب به في الدوري السعودي، لكن الأندية هي المسؤولة عن التفاوض مع اللاعبين».

وأضاف الرئيس التنفيذي للرابطة: «بالتأكيد محمد صلاح ضمن أهداف أنديتنا».

الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي عمر مغربل.

صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع «الريدز»

وأشعل النجم المصري جدلاً واسعاً بتصريحات مثيرة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»، مؤكداً أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، ومشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت، مع تلميحه إلى توديع جماهير ليفربول في اللقاء القادم أمام برايتون قبل الانضمام لبعثة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويمتد عقد النجم المصري مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 45 مليون يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت».