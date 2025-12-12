شهد حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة في مصر مساء الخميس انفجاراً عنيفاً لماسورة غاز داخل عقار سكني، ما تسبب في انهيار جزئي للمبنى وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الانفجار والانهيار

ووفق المعاينات الأولية، وقع الانفجار داخل عقار مكوّن من دور أرضي و4 طوابق متكررة في شارع سعد زغلول بمدينة العمال، مرجّحاً أن يكون سببه تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق. وأسفر الانفجار عن سقوط سقف الطابق الثالث بالكامل وانهيار جزئي للطابق الرابع وتحطم الواجهة الخرسانية، بينما سجّلت كاميرات المراقبة لحظة الانفجار التي أظهرت تصاعد دخان كثيف وانهياراً سريعاً لكتل خرسانية أثارت الفوضى في المكان.

تدخل أمني وإسعافي

تلقت غرفة النجدة بلاغاً بالحادثة، فانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء والحماية المدنية فوراً. وأفاد مصدر بهيئة الإسعاف بأن الإصابات شملت سكاناً وعابري سبيل، وجرى نقلهم إلى مستشفى التحرير المركزي، حيث أكد الأطباء استقرار حالتهم. كما تفقد مدير أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبوشميلة، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار موقع الانفجار لمتابعة أعمال الإنقاذ والتقييم الإنشائي.

توجيهات المحافظ وتأمين المنطقة

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم فصل الكهرباء والغاز عن العقار والعقارات المجاورة، إلى جانب البدء في تنفيذ أعمال تدعيم إنشائي لضمان السلامة قبل عودة السكان، مع التأكيد على توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين والمتابعة الدقيقة لموقع الحادثة حتى الانتهاء من الإجراءات الفنية والأمنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «تاون غاز» أن الانفجار ناتج عن أسطوانة داخلية وليس عن خطوط الشبكة الرئيسية، مؤكدة أن فرق الطوارئ اتخذت إجراءات احترازية شاملة لتأمين المنطقة وفصل الغاز والكهرباء عن الشارع بالكامل منعاً لأي تطورات إضافية.