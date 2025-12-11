قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام بالأردن إن 4 أشخاص من عائلة واحدة توفّوا مساء اليوم نتيجة إصابتهم بضيق في التنفس، إثر تسرّب غاز المدفأة داخل منزلهم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

إخلاء الضحايا إلى المستشفى

وبيّن أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء باشرت الموقع على الفور، وقامت بإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

تحذيرات من مخاطر المدافئ

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة الاستخدام السليم لوسائل التدفئة، مشددة على أهمية تفقد خراطيم الغاز واستبدال مانعة التسرّب عند كل تغيير للأسطوانة، إضافة إلى تهوية المنازل باستمرار.

عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم

وحذرت المديرية من ترك المدافئ مشتعلة خلال النوم، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة وعدم التهاون بها حفاظاً على الأرواح.