أعلنت شرطة مقاطعة آيفن أند سومرست البريطانية، عن سرقة أكثر من (600) قطعة أثرية تتعلق بتاريخ الإمبراطورية البريطانية والكومنولث من مجموعة متحف بريستول.

وأفادت الشرطة أنه سُرِقت القطع ذات «القيمة الثقافية الكبيرة» من مخزن في الساعات الأولى من صباح يوم 25 سبتمبر الماضي.

ولم يتضح سبب الإعلان بعد أكثر من شهرين من السرقة.

وأوضح مجلس مدينة بريستول أن القطع المسروقة تشمل أوسمة وشارات ودبابيس، وقلادات وأساور وخواتم، وعناصر زخرفية مثل العاج المنحوت، ومصنوعات فضية وتماثيل برونزية، بالإضافة إلى عينات جيولوجية.

وأفاد رئيس قسم الثقافة والصناعات الإبداعية في مجلس مدينة بريستول فيليب واكر، أن القطع المسروقة هي جزء من مجموعة توثق قرنين من الروابط بين بريطانيا والبلدان التي شكلت ذات يوم إمبراطوريتها.