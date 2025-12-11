تراجعت أسعار الذهب اليوم (الخميس)، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة، مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام القادم، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيّاً مرتفعاً آخر.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4.221.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من شهر ديسمبر في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 0.6% إلى 4249.70 دولار للأونصة.



وعادة ما تعود أسعار الفائدة المنخفضة بالفائدة على الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.



وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والتي تصدر الأسبوع القادم، يليها تقرير مفصل عن النمو الاقتصادي بالربع الثالث.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 62.25 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيّاً مرتفعاً بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 113% بفضل قوة الطلب الصناعي وانخفاض المخزونات وإضافتها إلى قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.