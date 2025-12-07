حسم التعادل 1-1 مواجهة مصر والإمارات التي أُقيمت مساء أمس (السبت) على ملعب «لوسيل»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

افتتح منتخب الإمارات التسجيل بعد الدقيقة 60، عقب هجمة مرتدة وصلت داخل منطقة الجزاء، أنهاها كايو بتسديدة سهلة استقرت في الشباك.

رأسية مروان تنقذ مصر

ونجح مروان حمدي في إدراك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 85، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من الجهة اليمنى، موجهاً كرة رأسية قوية سكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، ألغى حكم اللقاء هدفاً لمصر سجله ميدو جابر، بداعي وجود حالة تسلل.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع الكويت بهدف لمثله، فيما خسر المنتخب الإماراتي أمام الأردن بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأردن - 6 نقاط (تأهل إلى ربع النهائي)

2- مصر - نقطتان

3- الإمارات - نقطة

4- الكويت - نقطة