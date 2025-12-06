صدر قرار بترقية العميد ركن رشيد بن راشد العياضي الحربي إلى رتبة لواء ركن في وزارة الدفاع، متلقياً التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية.
وعبّر الحربي عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمواصلة العطاء وخدمة الوطن.
A decision has been made to promote Brigadier General Rashid bin Rashid Al-Ayyadi Al-Harbi to the rank of Major General in the Ministry of Defense, receiving congratulations and best wishes on this precious occasion.
Al-Harbi expressed his pride in this esteemed trust, affirming that it will be an incentive to continue giving and serving the homeland.