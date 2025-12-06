صدر قرار بترقية العميد ركن رشيد بن راشد العياضي الحربي إلى رتبة لواء ركن في وزارة الدفاع، متلقياً التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية.



وعبّر الحربي عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمواصلة العطاء وخدمة الوطن.