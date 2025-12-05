رفع الفيلم السعودي «هجرة» شعار «كامل العدد» قبل عرضه العربي الأول ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بعد نفاد جميع تذاكر عرضه المشارك في مسابقة الأفلام الطويلة، وسط حالة من التفاعل اللافت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعل واسع

وحظي الفيلم باهتمام كبير من رواد المهرجان والجمهور قبل عرضه، ليصبح واحداً من أكثر الأعمال المنتظرة في المسابقة، مع تداول واسع للبوسترات والمقاطع الترويجية.

سعادة المخرجة



وأعربت المخرجة شهد أمين في تصريحات صحفية عن سعادتها بعرض الفيلم للمرة الأولى أمام الجمهور العربي، مؤكدة أن تقديمه في جدة بعد مشاركته في مهرجانات عالمية يمثل لحظة مؤثرة تمثل احتفاءً برحلة بدأت من أرض الوطن.

مواعيد العرض

ومن المقرر عرض الفيلم في ميدان الثقافة بجدة أيام 6 و7 و13 ديسمبر، في 3 صالات مختلفة ضمن فعاليات المهرجان.

قصة إنسانية



وتدور أحداث «هجرة» حول موسم الحج، من خلال رحلة إنسانية وروحية لجدّة وحفيدتيها، تسلط الضوء على الروابط العميقة بين النساء السعوديات والبحث عن الهوية، في رحلة تمتد من الطائف إلى مكة ثم شمال المملكة.

كواليس الإنتاج



وجرى تصوير الفيلم في 8 مدن سعودية، بمشاركة نخبة من الممثلين، وهو من إخراج وتأليف شهد أمين، ومن إنتاج مشترك سعودي عراقي مصري بريطاني، وبدعم من جهات عدة أبرزها هيئة الأفلام، وصندوق البحر الأحمر، وفيلم العلا، ونيوم.