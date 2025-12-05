احتفل أحمد علي جعفر السيد بزواج نجله فيصل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة القنفذة، وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا الأسرة فرحتها وقدموا التهاني والتبريكات.



وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.