احتفل أحمد علي جعفر السيد بزواج نجله فيصل في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة القنفذة، وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا الأسرة فرحتها وقدموا التهاني والتبريكات.
وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
Ahmed Ali Jaafar Al-Sayed celebrated the wedding of his son Faisal in one of the wedding halls in Al-Qunfudhah, with a large attendance of relatives and friends who shared in the family's joy and offered congratulations and best wishes.
The groom expressed his happiness at bidding farewell to bachelorhood, asking God for success and happiness.