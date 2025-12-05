كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناءً على تقرير وزارة المالية، أبرز المستهدفات التي ستشهدها المملكة في العام القادم 2026 في العديد من القطاعات الحيوية. ووفقاً للتقرير، فإن المملكة تستعد لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الطموحة التي ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. وتشمل هذه المستهدفات قطاعات متنوّعة مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، ما يضع المملكة على مسارٍ ثابت نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

البيانات والذكاء الاصطناعي

تواصل الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي رفع تصنيف المملكة عالمياً، مع توسّع خدمات «توكلنا» إلى 926 خدمة بحلول 2026 لدعم رقمنة الخدمات الحكومية. كما يستهدف البرنامج تأهيل 20 ألف خبير بيانات وذكاء اصطناعي بحلول 2030، مع تحقيق 70% من المستهدف في 2026 لتعزيز القدرات الوطنية والتنافسية الرقمية.

الاقتصاد الرقمي

يتجه سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى تحقيق قفزة كبيرة بوصول حجمه إلى نحو 199 مليار ريال بنهاية العام 2026، كما يستهدف برنامج الاقتصاد الرقمي إضافة شركتين ملياريتين جديدتين في السوق السعودية بنهاية 2026.

مشاريع النقل

ويتم العمل على تطوير شبكة مراكز الفرز في حائل ومكة وعسير، وتعزيز نقاط التوزيع لرفع كفاءة الإمداد، إضافة إلى تدشين صالات سفر جديدة في الجوف وجازان وتأهيل صالة القصيم، وتفعيل مركزي القنفذة وينبع ورفع المراكز إلى 26 مركزاً.

التطور الصحي

وفي المجال الصحي، يتم استهداف تدريب مليوني مستفيد على مهارات الإسعافات الأولية عبر برنامج «الثمان الأولى»، وتطبيق الإطار الوطني للتراخيص لرفع التغطية الذكية إلى 90% وتقليص مدة الإصدار إلى 15 يوماً. كما تعمل على تجهيز مراكز الغسيل الكلوي بـ750 جهازاً حديثاً، وإنشاء 6 مستشفيات جديدة بسعة 1100 سرير، وإطلاق البوابة الوطنية للتجارب السريرية لدعم الأبحاث وجذب الاستثمارات الصحية.

الأنشطة الإعلامية

تطلق المملكة جائزة السعودية للإعلام لتعزيز الإبداع وتكريم الشخصيات والجهات المؤثرة، مع تطوير الحراك الإعلامي بشكل مستدام. كما تُعزز منصة «سعوديبيديا» حضور المملكة عالمياً، وتُنشأ مختبرات ذكاء اصطناعي لتطوير الإعلام الوطني الذكي باستخدام البيانات والخوارزميات لإنتاج وتوجيه المحتوى بكفاءة عالية.

المستهدف في الترفيه

يتم العمل على إنجاح موسم الرياض الذي يعد أكبر المواسم السعودية، ويحتوي على 11 منطقة ترفيهية، 15 بطولة عالمية، 34 معرضاً ومهرجاناً، وأكثر من 20 حفلة خليجية وعربية وعالمية، بهدف جذب أكثر من 20 مليون زائر، وخلق وظائف موسمية ودائمة، وتعزيز استدامة القطاع والمحتوى المحلي بمشاركة الشركات السعودية.

الفعاليات الرياضية

وفي المجال الرياضي، تستضيف المملكة أكثر من 13 فعالية رياضية عالمية في 2026 لتعزيز الاقتصاد والبنية التحتية والصحة المجتمعية، مع إطلاق دوري المدارس لاكتشاف المواهب، تطوير ملاعب رئيسية، وتنظيم أكثر من 60 مسابقة سنويا، بما في ذلك دوري النخبة تحت 21 عاما.

إستراتيجية الموارد البشرية

تستهدف المملكة رفع نسبة السعوديين ذوي المهارات العالية، عبر إطلاق الإطار الوطني للمهارات وتدريب 23 ألف متدرب في 2026 ضمن مبادرة مسرعة المهارات لتطوير الكفاءات الوطنية، كما يُحوّل بند الأجر في العقود الموثقة إلى سند تنفيذي لتعزيز الامتثال وبيئة عمل مستقرة وجاذبة.