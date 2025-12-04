أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية، أن ما يحدث بشأن رفع العقوبات المفروضة على سورية يعتبر «معجزة».



وقال الحصرية، في تصريحات اليوم: «من المتوقع صدور قرار من الكونغرس الأمريكي بإلغاء قانون قيصر في وقت قريب».



وأوضح أن سورية تتواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ شهر أبريل الماضي، حيث ينصب التركيز على استقرار العملة والسياسة النقدية.



انخفاض كبير للتضخم



وأضاف حاكم مصرف سورية المركزي: «ناقشنا إستراتيجية للمضي قدماً في مجال العملة وأنظمة الدفع وأمور أخرى».



وأشار إلى أن المحادثات تناولت السياسة النقدية والاستقرار المالي والمالية العامة ومجالات أخرى.



وذكر الحصرية بقوله: «صندوق النقد سيعمل معنا في بعض المبادرات وسيقدم لنا المساعدة الفنية لكننا لم نتوصل بعد إلى برنامج معهم».



ونوه حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم بسورية.