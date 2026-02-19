أصدرت هيئة التأمين قراراً بإيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين لكافة منتجات المركبات -بما في ذلك وثائق التأمين الشامل على المركبات- اعتباراً من اليوم (الخميس) 19 فبراير 2026، لعدم بذلها العناية اللازمة لتصحيح أوضاعها مما أثر على الخدمات المقدمة للمؤمن لهم والمستفيدين.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424هـ، وتعديلاته.



وأضافت أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم.



حماية الحقوق



وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي في أطار حرصها على المساهمة في استقرار قطاع التأمين وتنظيمه والإشراف والرقابة عليه، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وأصحاب المصلحة، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يُرفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.



ودعت الهيئة جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها، يتم التقديم إلى هيئة التأمين عبر موقعها الرسمي.