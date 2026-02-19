تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم؛ إذ تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، فيما ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، بعد صعود «وول ستريت» بقيادة شركة صناعة الرقائق العملاقة «إنفيديا».



وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، أمس، إذ صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 6,881.31 نقطة.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التعاملات مرتفعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 49,662.66 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8% ليصل إلى 22,753.63 نقطة.



تداولات أوروبا



وتراجع مؤشر داكس الألماني في بداية التداولات الأوروبية بنسبة 0.5% ليصل إلى 25,157.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6% ليصل إلى 8,379.90 نقطة.



كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.4% ليصل إلى 10,647.82 نقطة.



مؤشرات آسيا



وأُغلقت الأسواق في الصين الكبرى بسبب عطلة رأس السنة القمرية، بينما أعادت بعض الأسواق الأخرى فتح أبوابها للتداول.



وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.6% ليصل إلى 57,467.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.1% ليصل إلى 5,677.25 نقطة، وذلك مع استئناف التداول بعد عطلة في وقت سابق من الأسبوع.



وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9% ليصل إلى 9,086.20 نقطة.



وارتفع مؤشر سيت التايلندي بنسبة 1.7%، فيما تراجع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 1.1%.