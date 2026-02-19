تحولت أجواء أول ليالي رمضان في محافظة قنا المصرية إلى مشهد مأساوي، بعدما لقي شاب مصرعه بطلق ناري في الرقبة أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح بمنطقة السوق الفوقاني بندر قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب بدائرة البندر. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع عبدالله عطيتو، من قرية المراشدة بمركز الوقف، والمقيم ببندر قنا.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، قبل أن يفاجأ بإطلاق نار أصابه في الرقبة، ليسقط قتيلًا في الحال، فيما تشير المعلومات إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة مع شقيقه.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادثة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان مشاهد العنف في بعض قرى الصعيد، لكن هذه المرة في ليلة يفترض أن تكون عنوانًا للسكينة والعبادة.