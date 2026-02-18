كشف الفنان المصري محمد رمضان كواليس أحدث أعماله الغنائية والتي جمعته بالنجمة العالمية لارا ترمب، موضحًا أن التجربة كانت مميزة وأسعدته كثيرًا.

تصوير الأغنية في أجواء حميمية

أوضح رمضان في تصريحات تلفزيونية أن تصوير الفيديو كليب جرى داخل منزل عائلة لارا في مدينة ميامي، حيث كانت الأجواء دافئة وعائلية، مما أضفى على العمل شعورًا خاصًا ومختلفًا عن أي تعاون سابق.



الفنان المصري محمد رمضان والنجمة العالمية لارا ترامب

الحفاظ على الطابع المصري

وأكد الفنان أنه حرص على إدخال لمسات مصرية في كلمات الأغنية، رغم طابعها الرومانسي، معتبرًا أن ذلك جزء مهم من التعبير عن هويته واعتزازه بوطنه.

اعتزاز دائم بالهوية الوطنية

أوضح محمد رمضان مدى اعتزازه بوطنه، مشيرًا إلى أن شعوره بالفخر تجاه مصر جزء لا يتجزأ من هويته، مضيفًا أن تقديم الأعمال الفنية التي تمثل بلده على المستوى الدولي يعد من الركائز الأساسية لمسيرته المهنية.

تفاصيل الأغنية

وكان طرح محمد رمضان سابقًا أغنية «صح صح»، التي يتعاون فيها مع لارا ترامب، في تعاون مسبوق، حيث تعتمد الأغنية على مزيج لافت بين الاعتزاز بالهوية المصرية والمغازلة المباشرة.