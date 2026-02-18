كشف الفنان المصري أحمد عز عن وجود أزمة في الكتابة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من الأفلام المصرية تسير في الاتجاه نفسه، سواء كانت جيدة أو ضعيفة، وهو ما يعكس نقصًا في التنوع والأفكار الجديدة.

طموح البقاء في ذاكرة الجمهور

وأوضح عز في تصريحات إذاعية أن طموحه يتمثل في تقديم أعمال فنية تعيش طويلًا في ذاكرة الجمهور، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بالألقاب بقدر اهتمامه بتقديم أفلام ناجحة تستمر مشاهدتها بعد مرور عشرين أو ثلاثين عامًا على إنتاجها.

تجربة مختلفة مع مونيكا بيلوتشي

كما تحدث عز عن تجربته في فيلم «7dogs»، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي أضاف إلى خبرته الكثير، خصوصا خلال تعامله مع النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، مؤكدًا أن التجربة علمته أن النجومية لا تقاس بالإيرادات أو المظاهر، بل بالالتزام والانضباط في العمل.

انتظار ردود الفعل في العيد

وأشار أحمد عز أنه متحمس لردود أفعال الجمهور وقت عرض فيلم «7dogs» بعيد الفطر المبارك في جميع السينمات المختلفة بالوطن العربي، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

أبطال الفيلم

ويشارك بفيلم «7dogs» كوكبة من نجوم الفن من العرب والمصريين، من بينهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، تارا عماد، هنا الزاهد، وسيد رجب، إلى جانب مشاركة النجم السعودي ناصر القصبي في أحد الأدوار الرئيسية، وأيضاً مشاركة النجمة العالمية ‎مونيكا بيلوتشي.