أعلن الفنان المصري عمرو سعد تخصيص 10 ملايين جنيه لسداد مديونيات عدد من الغارمين والغارمات، بالتزامن مع عرض مسلسله «إفراج» في موسم رمضان.

30 حالة

وكشف سعد، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تكفله الكامل بنفقات 30 حالة، مؤكداً تحمل جميع المصروفات والإجراءات اللازمة حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم، مشيراً إلى أن اختياره الإعلان عن المبادرة يأتي انطلاقاً من مبدأ الحث على المشاركة في أعمال الخير.

لافتاً إلى أن توجيه الدعم بشكل مباشر أكثر جدوى من إنفاق مبالغ كبيرة على وسائل ترويج لا تعود بفائدة فعلية على المحتاجين، داعياً زملاءه في الوسط الفني إلى توسيع نطاق المساندة المجتمعية خارج إطار الأعمال الدرامية، مؤكداً أن الجمهور يستحق دعماً حقيقياً، وأن الدعوات الصادقة تتجاوز في قيمتها أرقام المشاهدات والتفاعلات المدفوعة.

إفراج

ويخوض عمرو سعد السباق الرمضاني بمسلسل إفراج، بمشاركة تارا عماد، وحاتم صلاح، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، وعمر السعيد، ودنيا ماهر، وعلاء مرسي، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي. العمل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.