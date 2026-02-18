أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «تحت الأرض – جرد حساب» تأجيل عرض العمل الذي كان المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، في خطوة فاجأت جمهور العمل، الذي كان يترقب عودته ضمن السباق الرمضاني الحالي.

استمرار التصوير والتحضير

وأكدت الشركة في بيان صحفي أن عمليات التصوير والتحضير للمسلسل مستمرة بشكل مكثف، بالإضافة إلى أن فريق العمل يواصل جهوده الفنية والتقنية لضمان إخراج المشروع وفق أعلى معايير الجودة التي يتوقعها المشاهدون.

التأجيل لخدمة جودة العمل

أوضحت الشركة أن القرار جاء لمنح المسلسل الوقت والمساحة المناسبة ليخرج بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًة أن التأجيل لا يعني التراجع عن العمل، بل جمهور «تحت الأرض» سيكون على موعد قريب مع استكمال أحداث «جرد الحساب».

صناع العمل

يجمع الموسم الثاني من العمل نجوم من الدراما السورية في الجزء الأول، بينهم مكسيم خليل، سامر المصري، روزينا لاذقاني، فرح يوسف، أحمد الأحمد، كرم شعراني، يزن السيد، لين غرة، لجين إسماعيل، كفاح الخوص، وآخرون، بينما شهد الموسم الثاني انضمام النجمة سلافة معمار.