تتجه موضة فساتين الفتيات الصغيرات هذا الموسم نحو الألوان النابضة بالحياة، في انعكاس واضح لروح الطفولة المليئة بالطاقة والمرح. فقد حضرت الدرجات الزاهية مثل الوردي الفاقع، والأصفر المشمس، والأخضر الحيوي، والأزرق الصافي بقوة على منصات عروض الأزياء وواجهات المتاجر، لتمنح الإطلالات طابعًا مفعمًا بالحيوية والبهجة.

هذه الألوان لا تقتصر على كونها خيارًا جماليًا فحسب، بل تسهم في إبراز شخصية الطفلة وتعزيز إحساسها بالثقة والتعبير عن الذات. كما ظهرت التصاميم بقصّات مريحة وأقمشة خفيفة تسمح بحرية الحركة، مع تفاصيل ناعمة مثل الكشكشات والطبقات والتطريزات البسيطة التي تضيف لمسة أنثوية من دون مبالغة.

اللافت أن تنسيق الألوان بات أكثر جرأة، حيث يتم الجمع بين درجتين أو أكثر في الفستان الواحد بأسلوب مدروس، ما يعكس توجهًا نحو كسر القواعد التقليدية في أزياء الأطفال. وبهذا، تؤكد الموضة أن أزياء الصغيرات لم تعد مجرد نسخ مصغرة من أزياء الكبار، بل مساحة إبداعية مستقلة تحتفي باللون والخيال والبراءة في آنٍ واحد.