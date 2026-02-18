في أحدث ظهور مسرحي لها، اختارت أصالة نصري فستانًا باللون الأحمر عكس حضورها القوي وشخصيتها الفنية الواثقة. التصميم جاء لافتًا بقصته الأنيقة التي انسدلت بانسيابية، مع تفاصيل أبرزت جمال القوام من دون مبالغة، ليجمع بين الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.

اللون الأحمر لم يكن مجرد اختيار جمالي، بل بدا امتدادًا لحالة الحفل العاطفية، حيث تفاعل مع الإضاءة المسرحية ليمنح الإطلالة بريقًا مضاعفًا على الخشبة. واعتمدت أصالة تنسيقًا متوازنًا في المكياج وتسريحة الشعر، ما أتاح للفستان أن يكون العنصر الأبرز من دون تشتيت بصري، فبدت الإطلالة متكاملة ومدروسة بعناية.